"Это забота о здоровье": Зеленский объяснил запрет массовых мероприятий во время карантина

По словам президента, запрет на проведение массовых мероприятий будет отменен, когда заболеваемость в целом пойдет на спад.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на права, а забота о здоровье украинцев.

Об этом он заявил в обращении относительно мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

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«Хочу ответить отдельным политикам. Если бы мы боялись мнения общества, боялись митингов – мы бы не открывали улицу Банковую», - заявил он.

По словам главы государства, временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев.

«Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад – и тогда будем митинговать себе на здоровье», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

В том числе, правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.