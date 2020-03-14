"Это забота о здоровье": Зеленский объяснил запрет массовых мероприятий во время карантина
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на права, а забота о здоровье украинцев.
Об этом он заявил в обращении относительно мероприятий по противодействию распространению коронавируса.
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«Хочу ответить отдельным политикам. Если бы мы боялись мнения общества, боялись митингов – мы бы не открывали улицу Банковую», - заявил он.
По словам главы государства, временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев.
«Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад – и тогда будем митинговать себе на здоровье», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения коронавируса COVID-19.
В том числе, правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости.
Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.