В Радомышльском районе Житомирской области из-за коронавируса отменяют автобусное сообщение

Отменят рейсы по Радомышльскому району, а также в киевском и житомирском направлениях.

В Радомышльском районе из-за коронавируса с 14 марта временно отменят автобусное сообщение.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией я как председатель райгосадминистрации во избежание распространения коронавируса рекомендую всем радомышлянам и гостям района ограничить передвижение по городу и поселкам, избегать мест пребывания большого количества людей и контактов с людьми, которые имеют симптомы заболевания!»,- сказано в сообщении.

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Там также отмечается, что такие меры будут введены временно с 6 часов утра 14 марта. Когда их отменят, пока не сообщается.

«Завтра, с 6:00 (14 марта) будет отменено движение всех рейсовых автобусов по всему району и в направлениях Киева и Житомира! Соответствующее распоряжение я напишу утром!»,- отметил председатель Радомышльской РГА.

Жителей района он призвал отнестись с пониманием к такому решению власти.

«Поэтому, друзья, с пониманием отнеситесь к моему нелегкому решению и имейте уважение друг к другу. Только вместе мы можем преодолеть эту проблему! Я верю в нас!", - написал Пулковский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. В городе Радомышль умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая 1 марта вернулась из Польши и не сразу обратилась к врачам. Ее госпитализировали 12 марта с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Сегодня работники ГСЧС дезинфицировали церковь в Радомышле, где находилась эта женщина.