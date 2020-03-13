В Киеве будут проводить дезинфекцию лифтов, лестничных клеток и подъездов жилых домов

В столице ужесточают дезинфекционные мероприятия, в частности, введена обработка и дезинфекция подвижного состава на конечных остановках маршрутов коммунального транспорта.

В Киеве коммунальщикам поручено проводить дезинфекцию лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

В частности, будет усилена уборка в жилых домах, где работники управляющих компаний и их территориальных участков будут проводить внеочередную уборку и раз в сутки мыть специальными средствами коридоры и лестницы.

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Также городские власти обратились к правлениям ОСМД и ЖСК, руководителям частных предприятий, осуществляющих обслуживание жилых домов, с просьбой обеспечить усиленную уборку моющими средствами на период опасности распространения коронавируса.

В общественном транспорте санитарная обработка и дезинфекция будут осуществляться на конечных остановках транспорта специальными дезинфицирующими средствами.

Как сообщал УНИАН, весь столичный общественный транспорт на период введения в городе ограничений и противоэпидемических мероприятий будет работать в обычном режиме. По словам мэра Киева Виталия Кличко, весь подвижной состав два раза в сутки обрабатывают средствами дезинфекции.