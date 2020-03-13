17 марта Украина полностью закроет авиасообщение

Выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет о "полном ограничении" пассажирского авиасообщения с 17 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Я думаю, что в начале следующей недели будет ограничена работа пунктов пропуска на воздушных воротах нашего государства", - отметил спикер.

Разумков заметил, что Совет национальной безопасности и обороны наработал перечень превентивных мер, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Относительно пассажирского сообщения - 17 марта, с 00 часов оно будет полностью ограничено", - заявил председатель ВР.

Читайте такжеНеотложные меры и решительные действия: в ГНС усиливают безопасность из-за коронавируса

На уточнение, идет ли речь о полном закрытии всего сообщения, не только авиа, Разумков сказал: "Пассажирского сообщения - полностью авиа. Если мы говорим для суши и морского, в первую очередь, суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства".

Также на вопрос, что делать гражданам Украины, которые не вернутся до 17 марта, председатель ВР отметил: "Я думаю, что авиационный транспорт не единственный, и я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут".

Так, спикер, в частности, пояснил, что "автотранспорт - это способ возвращения на территорию нашего государства".

Позже он добавил: "На самом деле, мы закрываем не пассажирское авиасообщение, мы закрываем пункты пропуска".