Киевские театры перенесли спектакли, но все билеты действительны – КГГА

В Киеве с 12 марта введен ряд противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.

Киевские театры перенесли спектакли в связи с введением в столице ограничительных противоэпидемических мероприятий, но все билеты являются действительными.

Об этом заявила директор столичного Департамента культуры Диана Попова, информирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По ее словам, изменение дат является вынужденной мерой, которая поможет обезопасить киевлян.

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«Мы делаем ситуацию в городе максимально комфортной для киевлян, поэтому переносим спектакли и кинопоказы. Все билеты остаются действительными, меняется только дата», – подчеркнула Попова.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 12 марта введен ряд противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения коронавирус.