В Днепре ужесточили карантин: закрываются театры и кинотеатры

Сотрудники торговых центров, водители и кондукторы должны иметь индивидуальные средства защиты - медицинские маски.

Согласно постановлению Кабинета Министров о введении в Украине карантинного режима с 16 марта в Днепре приостановят работу кинотеатры, театры, а также другие общественные заведения, где одновременно может находиться большое количество людей.

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Это - превентивные меры, которые должны обезопасить горожан от заболевания коронавирусом. Ограничение не коснется супермаркетов и работы общественного транспорта. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу горсовета.

Сотрудники торговых центров, водители и кондукторы должны иметь индивидуальные средства защиты - медицинские маски. Продолжится и регулярная санитарная обработка транспорта, а также лифтов и подъездов домов.

Как сообщал УНИАН, в Днепре согласно постановлению правительства с 12 марта все учебные заведения ушли на трехнедельный карантин. Речь идет о детсадах, школах, внешкольных кружках, учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими, высшего и последипломного образования, спортивные школы. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.