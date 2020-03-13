В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и приостановили движение транспорта

Власти города обращаются к жителям без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания, избегать пребывания в людных местах.

В городе Радомышль Житомирской области, где у местной жительницы подтверждено инфицирование коронавирусом, приостановили движение транспорта и работу всех рынков.

Об этом сообщается на сайте Радомышльской территориальной громады.

Отмечается, что на территории громады Радомышльским городским головой принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса.

«В связи с зарегистрированным случаем в нашем городе будет приостановлено движение транспорта. Временно приостановлена работа всех рынков в нашем городе», - говорится в распоряжении.

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Также власти города обращаются к жителям без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания, избегать пребывания в людных местах, а при первых признаках заболевания срочно обращаться к врачам.

Как сообщал УНИАН, в Украине подтверждены три случая инфицирования коронавирусом, два из них – в Черновицкой области, один – в Житомирской.

Вчера, 12 марта, стало известно, об обнаружении коронавируса у 71-летней жительницы Радомышля Житомирской области, которая недавно вернулась из Польши. Ее госпитализировали. Врачи обнаружили у пенсионерки воспаление легких.

За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они находятся на обсервации у себя дома.