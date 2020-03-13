Украинцев без прописки на неоккупированной территории не будут пускать на подконтрольную Киеву часть из-за коронавируса - Аваков

Пропуск иностранных граждан через КПВВ не будет проводиться.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время карантина через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе из Крыма в Украину будут пропускать только украинцев, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров с участием президента Украины Владимира Зеленского по реформированию системы градостроительства Украины.

«Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан стопроцентный в пунктах соприкосновения, пунктах пропуска, и мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории для того, чтобы иметь больший контроль», - заявил Аваков.

То есть, по словам министра, если гражданин Украины живет на неподконтрольной Украине территории, имеет там место регистрации - то он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины пока действует карантин.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.