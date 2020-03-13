В Харькове активисты учили делать маски из бумажных полотенец (видео)
12:14, 13 марта 2020Общество
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Таким образом организаторы хотят снизить градус напряжения.
Активисты в Харькове учили всех желающих делать маски из бумажных полотенец
Не паниковать и сохранять спокойствие. В Харькове активисты собрались на акцию, где призвали горожан не поддаваться паническим настроениям.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Несколько десятков людей раздавали прохожим медицинские маски и учили всех желающих делать маски из обычных бумажных полотенец.
Организаторы акции говорят, что таким образом хотят снизить градус напряжения.
Как сообщал УНИАН, сегодня харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что в Харькове в связи с риском распространения коронавирус с 12 марта вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей.
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