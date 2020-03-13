В "Борисполе" арестовали полторы тонны медицинских масок, которые хотели вывезти в Италию и ОАЭ

В настоящее время груз масок конфискован.

В аэропорту «Борисполь» арестовали груз медицинских масок массой 1,5 тонн, которые хотели вывезти в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италию.

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Об этом во время выездного заседания правительства с участием президента Владимира Зеленского заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Утром в Борисполе арестовали груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим. Это один груз, два случая. Сейчас маски конфискованы. Уголовное производство имеет место, будут отвечать. Я считаю, что эти маски должны работать на украинцев», - сказал он.

В свою очередь, президент Зеленский обратил внимание, что сегодня такая попытка вывезти важные для страны медицинские материалы является недопустимой.

«Я просто уверен, что нужно таким людям, которые не понимают, что такое закон, не понимают, что такое здоровье, не понимают, как быть единой страной в такие сложные времена, несмотря на то, что у нас по вопросу с коронавирусом статистика по сравнению с другими странами одна из самых лучших, но мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось. Если люди этого не понимают… Мне кажется, что они ожидали очень либерального президента и либеральное правительство, и мы такими являемся и были, но если люди не понимают, то надо делать жесткие, серьезные выводы на уровне всех наших правоохранительных структур», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе Кабинет министровввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства до 6 июня и намерен обеспечить отечественные предприятия государственным заказом.