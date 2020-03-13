Как в Киеве дезинфицируют общественный транспорт через коронавирус (видео)
Городской голова Киева Виталий Кличко заявляет, что в столице ежедневно дезинфицируют 361 автобус, 349 троллейбусов и 276 трамваев, выходящих на маршруты.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео о том, как дезинфицируют общественный транспорт.
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Коронавирус передается через грязные руки. Поэтому поручни в транспорте - источник наибольшей опасности.
Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены. Дезинфекцию осуществляют работники автопарков и транспортных депо, которые прошли специальную подготовку.
В столичной подземке обрабатывают дезинфекторами как сами вагоны, так и помещение станций.
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