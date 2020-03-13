Под угрозой уголовного наказания: в Харькове все же ввели карантин в учебных заведениях

Пока во всех областных центрах страны закрывали школы, детсады и отменяли концерты, единственная в своем роде харьковская мэрия провела сутки в попытках отбиться от выполнения решения Кабмина.

С пятницы, 13 марта, во всех образовательных учреждениях Харькова все же ввели карантин. Хотя еще накануне вечером, несмотря на решение Кабмина, чиновники постановили, что школы, садики и вузы в городе будут работать.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Власти города оправдывала свое решение заботой о родителях, которым некуда девать детей. Под постом городского головы Геннадия Кернеса появилось немало гневных комментариев.

Решению городских властей были удивлены в столице. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорит, что Харьков - единственный город в Украине, где не прислушались к решению правительства.

"Мы вместе с информацией будем подавать и предложения о том, как нужно реагировать на тех, кто, не выполняет постановление Кабинета министров. Это стопроцентные будет и административная и уголовная ответственность", - говорит Ляшко.

Что именно повлияло на чиновников, неизвестно. Впрочем, карантин в городе все же объявили. С сегодняшнего дня на трехнедельные каникулы пойдут 130 000 школьников и 48 000 детей, которые ходят в детские сады.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в связи с риском распространения коронавируса с 12 марта в городе вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей, в то же время школы и детсады не будут закрывать.

Позже в Харькове против мэрии завели уголовное дело из-за невыполнения противоэпидемических мер.