Школы из-за карантина могут перейти на дистанционное обучение: нардеп раскрыла детали

По ее словам, у властей "есть такое видение, что по всей Украине во всех образовательных учреждениях обучение будет осуществляться дистанционно".

В связи карантином в Украине из-за распространения коронавируса школы могут перейти на дистанционное обучение.

Об этом рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, передает «Обозреватель». По ее словам, организация процесса дистанционного обучения ляжет на плечи местной власти.

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"Государство должно сосредоточиться на том, чтобы остановить распространение вируса по территории страны. Один из способов – прекращение учебного процесса. Но речь только о прекращении очного учебного процесса, где дети находятся в контакте", – отметила нардеп.

По ее словам, у властей "есть такое видение, что по всей Украине во всех образовательных учреждениях обучение будет осуществляться дистанционно".

"Каким образом организовывать дистанционное обучение – это уже дело непосредственно органов власти и самих образовательных учреждений... В Киеве было принято такое решение. Они сразу на своем сайте достаточно подробно расписали, каким образом в школах может быть введено обучение. Это зависит от того, какие у нас формы дистанционного обучения", – заявила Гришина.

"Я здесь расписала – синхронное обучение, е-мейл дистанционное обучение, на платформах, в социальных сетях и тому подобное. Даже ввели такую вещь, как с 16 марта телеканалом ТРК "Киев" два часа эфирного времени будет проведение телеуроков", – сообщила депутат.

Также Гришина рассказала, что из-за карантина было решено отсрочить внешнее независимое оценивание по украинскому языку, литературе и другим предметам, запланированное на 21 и 28 марта.