Карантин в законе. Как защитить себя от произвола работодателя

«Хоть увольняйся»

Еще в начале недели в «родительских» группах Facebook поднялась легкая волна паники. А после официального объявления в Украине карантина для противодействия коронавирусу, она превратилась в «девятый вал».

«Это катастрофа. У нас был недавно карантин две недели, на работе пошли на уступки, дали отпуск. Но теперь как? Еще не определен срок карантина. Хоть увольняйся или ребенка одного оставляй», - жалуется Оксана из Чернигова.

Юристы, с которыми пообщался УНИАН, отмечают, что никакого специального «карантинного» отпуска для родителей в законодательстве, к сожалению, не предусмотрено.

«Трудовое законодательство не предусматривает освобождение от выполнения обязанностей в связи с необходимостью ухаживать за детьми из-за остановки учебного процесса. И если такое право не предусмотрено в решении Кабинета министров об установлении карантина, то работник будет вынужден урегулировать вопрос с работодателем. Он имеет право требовать предоставления ему отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период карантина, согласно п. 3-1 ст. 25 Закона Украины «Об отпусках»», - говорит советник ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Валерия Гудий.

Безусловно, родители могут использовать положенный им плановый отпуск, «эвакуировать» детей к бабушкам и дедушкам, или приводить малышей на работу (а потом усиленно заниматься уроками на выходных). И оптимисты считают, что справятся: «Школа – не камера хранения для ребенка».

«Нет бумажки – нет карантина»

Впрочем, ситуация с распространением вируса такова, что некоторые компании вынуждены приостановить свою работу. Как следствие, их сотрудники оказываются в вынужденном отпуске на неопределенный период. По закону, во время простоя предприятия не по вине сотрудников, им выплачивают зарплату не ниже двух третей оклада. Но необходимо следить, чтобы все было оформлено официально.

«По каждому предприятию может быть выдан приказ: «Таких-то работников с 12 марта по 3 апреля отправить в оплачиваемый отпуск в связи с карантином». Во избежание массового скопления людей, на карантин можно отправить работников и с помощью так называемого вынужденного прогула. В таких случаях это будет не бесплатный отпуск. Мы все знаем, что происходит в стране, но с формальной точки зрения: «Нет бумажки – нет карантина». И люди должны задать вопрос своим руководителям о том, как все будет оформляться. Иначе потом придется тратить время на суды, а они могут длится годами», - рассказывает управляющий партнер АО «Богомазов и партнеры» Павел Богомазов.

Есть и другие нюансы.

«В связи с карантином, работодатель может сроком до одного месяца перевести работника на другую работу (не обусловленную трудовым договором) без его согласия, но с оплатой труда не ниже среднего заработка по прежней работе. В то же время, трудовое законодательство запрещает временный перевод на другую работу: беременных женщин; женщин, имеющих ребенка с инвалидностью или в возрасте до шести лет; а также лиц в возрасте до восемнадцати лет без их согласия. Это нельзя сделать даже несмотря на объективность обстоятельств, угрожающих жизни. Работодателю остается ждать согласия на временный перевод или останавливать их работу (оформлять простой)», - объясняет нюансы отечественного трудового законодательства Валерия Гудий.

За нарушение карантинного режима штрафы невелики

В новостях уже появилась информация, что за тем, чтобы в стране не проводились массовые мероприятия, будет следить полиция и Госпотребслужба. Как будут наказывать нарушителей этого и других аспектов карантина?

«Есть статья как в административном, так и в криминальном кодексе. И за нарушение санитарных норм (в том, что касается санитарно-эпидемиологической ситуации) есть легкая административная ответственность – штраф от 17 до 204 гривен для физлиц. А для должностных лиц (скажем, для директора ТРЦ или кинотеатра) штраф может быть от 272 до 425 гривен», - говорит Павел Богомазов.

Еще одна статья: «Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними», влечет за собой более серьезное наказание. «По ней, если действия повлекли или могли (!) повлечь распространение заболеваний, наказание может быть до 1700 гривен, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет. В случае гибели людей или других тяжкие последствий, могут наказать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет», - отмечает управляющий партнер АО «Богомазов и партнеры».

Собственно, в первый день карантина в столичных ТРЦ детские зоны и кинотеатры не работали. А вот кафе, рестораны магазины были отрыты для посещения без видимых ограничений.

«Было заявление Виталия Кличко, был протокол заседания КМДА, но мы до сих пор не увидели официального документа о карантине. Без этого тяжело понять, какие ограничения действуют и на какой период. Трудно понять, как мы будем работать. Но также сегодня мы не видели и каких-то проверок», - рассказала УНИАН PR-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

К слову, концерты на небольших площадках (до 200 человек) в первый день карантина тоже не отменяли, и заверяли, что, в случае переноса мероприятия, все билеты остаются действительными, их можно без проблем сдать.

Половинчатость карантинных мер, к сожалению, может привести к печальным последствиям. Именно так коронавирус распространился в Италии. После объявления карантина в некоторых регионах люди отнеслись к этому решению властей без должной серьезности и продолжали собираться, условно говоря, «выпить с друзьями». Как результат, вирус разошелся по стране молниеносно. Очень бы хотелось такого сценария для Украины избежать. Особенно, если учесть, что уровень медицины (в частности, что касается наличия необходимой медтехники и оборудования) у нас далеко не итальянский.

Влад Абрамов