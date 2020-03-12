В черниговских школах из-за угрозы коронавируса внедряют дистанционное обучение

Школьники будут получать задания через мессенджеры или почтой.

В черниговских школах для предотвращения распространения коронавируса вводят дистанционное обучение.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определены рекомендации по порядку выполнения правительственного постановления по противодействию распространению коронавируса.

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Начальник управления образования горсовета Василий Билогура сообщил, что методическим центром управления отрабатываются рекомендации и порядок введения использования дистанционных технологий для учебного процесса.

«Все участники этого процесса будут иметь возможность учить и учиться. Но в этом необходима и помощь родителей. Для тех детей, у кого позволять средства электронной связи: электронная почта или любые другие пути передачи информации (через Вайбер или Фейсбук), будет соответствующая рассылка заданий по базовым предметам. Для тех детей, у которых нет такой возможности, будет организована рассылка заданий через почту. И таким образом они будут иметь возможность выполнять задания и быть участниками образовательного процесса без посещения учебного заведения», - отметил он.

Также комиссия приняла решение до 3 апреля закрыть детские спортивные школы. Единственное возможное исключение - проведение тренировок на улице. Посещение спортсменами других городов, а тем более других стран, городские школы во время карантина тоже не будут организовывать. Тем спортсменам, которые будут выезжать в это время на соревнования самостоятельно, их школы должны рекомендовать после возвращения самоизолироваться на 2 недели, чтобы не подвергать опасности заражения других детей.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для предотвращения распространения COVID-19.

Среди мер - введение карантина в учебных заведениях до 3 апреля.