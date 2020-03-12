Благотворительный венский бал в Киеве перенесли на июнь

13 июня состоится Благотворительный венский бал, а 14 июня – Детский благотворительный венский бал.

Благотворительный венский бал в Киеве, который традиционно проводится ежегодно в апреле, перенесли на июнь.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Организаторы Благотворительного Венского бала в Киеве отменили проведение мероприятия в апреле в связи с постановлением Кабинета министров относительно ограничений на проведение массовых мероприятий и введением в Киеве противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении.

Объявлены его новые даты: 13 июня состоится Благотворительный Венский бал, а 14 июня - Детский благотворительный Венский бал.

В КГГА отметили, что по окончании действия введенных ограничений организаторы планируют восстановить подготовку дебютантов и все запланированные мероприятия в рамках этого проекта.

Как известно, благотворительная миссия Венского бала в Киеве - собрать средства на реставрацию дворца в историко-культурном заповеднике «Качановка», что в Черниговской области.