Карантин в Киеве: отмененные концерты, закрытые кинозалы и театры – полный список

Полная информация о том, какие именно мероприятия в столице не состоятся в марте, а также какие столичные заведения временно ограничили или вовсе прекратили работу.

С 12 марта в Украине начал действовать ряд ограничительных мер, связанных с угрозой эпидемии опасного коронавируса нового типа COVID-19. Продлится их действие до 3 апреля включительно.

В частности, в детских садах, школах и высших учебных учреждениях объявлен карантин и полностью прекращен учебный процесс; в кинозалах и театрах – отменены сеансы и спектакли; многие исполнители сообщают о переносе своих выступлений и концертов.

УНИАН собрал для вас полную информацию, которая имеется на данный момент о том, какие именно мероприятия в Киеве не состоятся в марте, а также какие столичные заведения временно ограничили или вовсе прекратили работу.

Концерты, выставки, спортивные мероприятия и другое

Концерт LATEXFAUNA 27 марта – перенесли

Украинская dream pop команда решила выполнить условия карантина и перенесла свой концерт на 24 апреля. Место проведения оставили то же – HC Hall. Старые билеты – в силе.

Концерт Missio 12 марта – перенесли

Не состоится концерт американского электро-поп-рок дуэта Missio. Мэтью Брю и Дэвид Батлер, которые должны были выступить в концерт-холле Stereo Plaza. Новую дату назовут позднее. Билеты, купленные на концерт, останутся в силе.

Концерт Palaye Royale 24 марта – перенесли

Канадский фешн-арт-рок от группы Palaye Royale должен был прозвучать в киевском клубе BelEtage 24 марта. Новая дата концерта пока не определена. Организаторы обещают оставить в силе все билеты.

Барахолка Кураж March – отменили

Популярная благотворительная барахолка, запланированная на 14-15 марта, отменена. Ближайший Кураж теперь должен состояться в конце апреля. Билеты на мартовскую барахолку остаются в силе.

Киевский международный полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON – перенесли

Скорее всего, полумарафон перенесут на вторую половину года. Новую дату забега должны сообщить в апреле.

Открытие сезона Ulichnaya Eda – отменили

Вот уже несколько лет с наступлением теплого сезона в Киеве начинались фестивали стрит-фуда под брендом Ulichnaya Eda. В этом году первое мероприятие серии должно было состояться 28 и 29 марта. Из-за карантина его отменили.

Фестиваль видеоблогеров Videozhara 2020 – отменили

Мероприятие было запланировано на 23-24 мая. Чтобы вернуть стоимость приобретенных билетов, нужно заполнить форму на сайте фестиваля.

Интерактивная выставка Ukraine WOW – закрыта

Интерактивная выставка-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале не будет принимать посетителей.

«Впрочем, для тех, кто запланировал визит на проект Укрзализныци, завтра в 15:00 на странице Ukraine WOW в фейсбуке, онлайн-экскурсию проведет руководитель проекту Ярослава Гресь», – сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Книжный Арсенал» – не исключают перенос

Читайте такжеКарантин в Украине: все подробности, которые важно знать каждому (видео)По плану фестиваль должен состояться 20-24 мая.

«Однако, если уровень угрозы будет расти, Художественный арсенал готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период», – говорится в сообщении организаторов.

Кинозалы и театры

Все популярные киевские кинотеатры и кинозалы в торговых центрах объявили о закрытии и отмене сеансов на время действия ограничительных мер. Среди них:

Кинотеатр «Жовтень»

«Друзья, в связи с решением постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуаций «О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» мы приняли решение закрыть кинотеатр «Жовтень» на карантин до 31 марта 2020 года. Всем, кто приобрел билеты онлайн, будет сделано автоматический возврат средств. Если вы покупали билеты в кассе - то после завершения карантина сможете обменять их на билеты на любой другой фильм из репертуара. Желаем крепкого здоровья и ждем всех после завершения карантина!» – говорится в сообщении кинотеатра в Instagram.

Cinema City в Ocean Plaza

На официальном сайте кинозала размещено объявление следующего содержания: «Кинотеатр не работает. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции кинотеатр временно не работает. Следите за нашими новостями».

Сеть кинотеатров «Оскар»

При попытке приобрести билет на тот или иной сеанс или выдает ошибку, или появляется сообщение, что никаких сеансов на заданное время не запланировано.

Кинотеатры Multiplex

О закрытии на карантин кинозалов до 31 марта у себя в Facebook сообщил генеральный директор холдинга Роман Романчук.

Кинотеатры Планета Кино

Сеть кинотеатров «Планета Кино» на своей странице в Facebook заявила о временной отмене сеансов. Пока что речь идет только о кинотеатрах в Киеве, но администрация ожидает реакции других местных органов власти. Деньги за билеты обещают вернуть.

Также о переносе представлений и спектаклей до конца марта заявили:

Национальная опера Украины;

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки;

Киевский национальный академический театр оперетты;

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франка;

Киевский академический театр оперы и балета.

Торговые центры

Наибольшие торгово-развлекательные центры столицы, по публикующейся информации в социальных сетях и СМИ, работают в штатном режиме. Исключение – отмена сеансов в кинозалах, которые находятся на их территориях.

Речь идет о следующих ТРЦ – ЦУМ, «Глобус», Ocean Plaza, «Гулливер», Dream town. Закрывать развлекательные зоны, судя по всему, пока не планируют.