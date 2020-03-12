В Сети показали как железнодорожный вокзал Днепра готов к эпидемии коронавируса (видео)

На вокзале оборудован специальный изолятор с отдельным входом для людей с повышенной температурой.

В Днепре несмотря на прекращение работы образовательных заведений, железнодорожный вокзал и аэропорт продолжают работать.

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В частности, в сети показали, как происходит работа вокзала. На вокзале оборудован специальный изолятор с отдельным входом для людей с повышенной температурой. В этом помещении заболевших будут держать до приезда скорой, которая доставит пациента в городскую инфекционную больницу №21. Весь персонал оснащен средствами индивидуальной защиты, сообщает сайт Днепропетровской областной госадминистрации.

Кроме того, прямо в помещении вокзала будут звучать информационные сообщения о том, как избежать заражения коронавирусом.

Как сообщает dp.vgorode.ua, в аэропорту Днепра проверяют состояние пассажиров, прилетающих из других стран. Для этого используются тепловизоры и бесконтактные термометры. Процедура обязательна для всех, через нее пройдет каждый в зоне контроля, еще до проверки прилетающих пограничниками.

Также возле аэропорта дежурит бригада скорой.