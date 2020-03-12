Без целования икон и одноразовая посуда: ПЦУ усилит меры противоэпидемической безопасности в храмах

Церковь призывает украинцев в отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадение в панику.

В Православной церкви Украины усилят меры противоэпидемической безопасности в храмах, будут использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

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В связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 ПЦУ призывает внимательно и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения.

Кроме того церковь призывает украинцев в отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадение в панику.

Также в ПЦУ поощряют с повышенным вниманием относиться к личной гигиене, использовать эффективные средства дезинфекции.

«В поместных церквях, которые ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано предпринимать ряд мер, в частности: усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь; на время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (кресту, иконам, святым мощам) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования; указанное также может применяться к личным приветствиям и проявлению уважения между членами церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при даче благословения», - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется временно переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения и использовать одноразовые стаканы для запивания после принятия Причастия.

«При применении вышеприведенных рекомендаций нет серьезных оснований предпринимать обобщенные ограничения на проведение регулярных богослужений», - подчеркивают в ПЦУ.

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«Важно в это время, когда и все человечество в целом, и Украина в частности переживают испытания - усилить молитвы к Богу за прекращение губительной пошести, за исцеления больных и за врачей и всех, кто в настоящее время угроз жертвенно служит ближним», - резюмировали в ПЦУ.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

За прошедшие три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавируса.

Начиная с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.