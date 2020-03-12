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В Днепре с сегодняшнего дня все учебные заведения закрываются на карантин

13:51, 12 марта 2020
Общество
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Школы Днепра закрываются на карантин \ Фото kyivcity.gov.ua

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Согласно постановлению Кабмина, закрытие на карантин касается всех учебных заведений, независимо от формы собственности и сферы управления: дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего и последипломного образования.

Также в Днепре временно приостановлены все массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков), передает gorod.dp.ua.

Горсовет информирует учреждения образования, что во исполнение постановления Кабмина от 11.03.2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", в соответствии с письмом Министерства образования и науки от 11.03.2020 № 1/9-154 с 12 марта по 3 апреля 2020 года, на всей территории Украины установлено карантин и запрещено посещение учебных заведений учащимися.

Минобразования рекомендует:

   отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера на территории учебных заведений;

   запретить направления за границу учащихся и сотрудников учебных заведений в страны с высоким степенью риска заражения;

   информировать учащихся и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

   разработать меры по проведению занятий с помощью дистанционных технологии и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

  разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;

  обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, и острых респираторных инфекций.

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