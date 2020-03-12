В Украине перенесли пробное ВНО

Участники пробного внешнего независимого оценивания знаний должны повторно напечатать приглашения-пропуска, отмечают в украинском независимом центре оценивания качества образования.

Проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний перенесено на 4 и 11 апреля.

Об этом сообщает Украинский независимый центр оценки качества образования.

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Как сказано в сообщении, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, во исполнение постановления Кабинета министров № 211 от 11 марта принято решение о переносе дат проведения пробного внешнего независимого оценивания.

Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля, тестирование по другим учебным предметам - 11 апреля 2020 года.

В УЦОКО обращают внимание участников пробного ВНО, что они должны повторно напечатать приглашения-пропуска.

До 14 марта сообщат даты определения результатов.

Как сообщал УНИАН, в Украине 3-24 января продолжалась регистрация на пробное ВНО. Планировалось, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели – с 12 марта.