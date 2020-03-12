Чем занять себя во время карантина: подборка пяти лучших книг-бестселлеров 2020 года

Если из-за введения карантина в Украине у вас внезапно освободился вечер, советуем провести его за чтением интересной книги.

Карантин в Украине вносит коррективы в намеченные планы и заставляет задуматься, как же провести свободный от работы вечер, когда путь в кинотеатры, клубы и другие места, где обычно собирается множество людей, закрыт.

К счастью, УНИАН, побеспокоился о своих дорогих читателях и составил для вас подборку лучших книг-бестселлеров 2020-го года. Ведь, что может быть лучше, чем провести вечер за чашечкой полезного чая с лимоном и имбирем, углубившись в чтение захватывающего детектива или интересного романа?

Итак, 2020-й год порадовал нас как остросюжетными детективами, так и душераздирающими драмами.

"Безмолвие", Джон Харт

Читайте такжеЧто делать во время карантина: топ-6 новых крутых сериалов на NetflixКнига написана в жанре ужасов. Десять лет назад жизнь Джонни Мерримона бесповоротно изменилась. Раскрыв тайну серийного убийцы, терроризировавшего округу, он стал национальной знаменитостью.

Теперь Джонни уходит из дома и живет в Пустоши, в полном Безмолвии, где ни один здравомыслящий человек не захочет поселиться, так как она наполнена «призраками». Но герой не такой, как все люди, это чувствовалось с самого начала. Он чувствует и видит то, что дано единицам. Но тут начинают происходить убийства людей, необъяснимые и с налетом мистики, и первым подозреваемым становится Джонни, ведь именно на его земле происходила гибель людей и он всегда оказывался поблизости.

"Скажи, что тебе жаль", Мелинда Ли

Читайте также"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов мартаМелинда Ли - автор бестселлеров № 1 Washington Post. Ее книги получили множество литературных наград, в числе которых International Thriller Award и RITA Awards.

Ее новый роман, вышедший в январе 2020 года отлично подойдет для любителей таких хитов, как "Исчезнувшая" и "Девушка в поезде".

Сюжет книги рассказывает о потерявшей мужа успешной адвокатессе Морган Дейн, которая возвращается в родной город Скарлет-Фоллс в попытке наладить свою жизнь. Она воспитывает трех дочерей и находит работу в окружной прокуратуре.Неожиданно город потрясает жестокое убийство молодой девушки Тессы, которая подрабатывала у Морган няней. Все улики указывают на Ника, сына соседа, но никто не может поверить в его виновность. Морган берется за его защиту, чтобы доказать его непричастность к убийству.Морган привлекает к делу своего давнего друга, Ланса Крюгера, бывшего полицейского, ставшего частным детективом. Вместе они погружаются в расследование, решив найти настоящего убийцу. По мере того как Морган и Ланс раскрывают секреты Скарлет-Фоллс, они сами становятся мишенями.

"Обман", Джонатан Келлерман

Джонатан Келлерман - автор более 40 психологических детективов, каждый из которых стал бестселлером по версии New York Times.

Героиня новой книги "Обман" найдена мертвой в своей ванной, рядом с ее телом сотрудники полиции обнаружили диск с видеозаписью, в которой она винит в своей смерти коллег из колледжа, где работала учительницей. Шефу полиции Лос-Анджелеса это дело не кажется столь очевидным и он передает его лучшим сыщикам - лейтенанту Майло Стёрджису и психологу Алексу Делавэру.

"Не тупи", Джен Синсеро

Джен Синсеро - автор цикла мотивационных бестселлеров № 1 по версии журнала The New York Times. Благодаря своим книгам Джен помогла множеству людей изменить к лучшему как карьерный путь, так и личную жизнь.

Ряд книг "Не ной" и "Будь дерзким!" пополнился новинкой под названием «Не тупи». Эта книга заменит вам личного тренера, коуча и мотиватора. Ежедневно она будет заряжать энергией и мотивировать на успех. Главное правило, которое можно найти в книге – не сбавлять темп на пути к успеху и каждый день качать "мышцы крутости"

"Секта с Туманного острова", Мариэтт Линдстин

И еще один детектив попадает в наш список.

Сюжет: Любого человека можно заманить в секту, надо лишь найти к нему правильный подход. Франц Освальд организовал свою группу, тех, кто слушает его речи о правильной жизни. Вход свободный, и вместо того, чтобы заняться чем - то полезным, София отправляется на его лекцию.

Лишь позднее девушка поняла, что Освальд не тот, кем кажется и что выбраться из места, в которое она попала будет непросто.

Как сообщал УНИАН, правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.