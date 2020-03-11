В Украине из-за коронавируса могут ограничить поездки внутри страны - Шмыгаль

Ключевое задание на сегодня - сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.

Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением данного заболевания будет ухудшаться.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

«Относительно ограничений передвижения внутри страны - это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это далекое будущее и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас", - сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевое задание на сегодня - сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.

Как сообщал УНИАН, правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Также Кабмин временно отменил авиасообщение с Италией в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

Кроме того, до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Также Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.