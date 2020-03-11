Пограничники запретили въезд двум бизнесменам из РФ, которые отправились в Украину по визы США

Пограничники предполагают, что в Украине россияне ожидали на более быструю процедуру получения визы в США, чем в РФ.

Пограничники не пустили двух россиян – пассажиров рейса из Варшавы – за незаконное посещение Крыма, поскольку они попали туда через закрытые пункты пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Иностранцы также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз. Пограничники предполагают, что в Украине россияне ожидали на более быструю процедуру получения визы в США, чем в РФ.

"Отныне в этих двух российских бизнесменов будет вдоволь времени ожидать на американское разрешение за пределами Украины, ведь за нарушение правил въезда/выезда им запрещено посещение нашей страны сроком на 3 года", – говорится в сообщении службы.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину россиянину, у которого были награды силовых структур и медаль «За возвращение Крыма».