В Японии пропал известный украинский спортсмен Борисенко
10:12, 08 марта 2020Общество
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По информации из соцсетей, украинец отправился на гору Фудзияма 28 февраля – с тех пор его никто не видел.
Алексей Борисенко / Facebook, Borysenko Oleksii
В Японии исчез известный украински бегун Алексей Борисенко, связь с ним пропала еще 28 февраля.
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Как сообщают в Facebook друзья украинца, последний раз его видели 28 февраля, когда он покинул свой отель. Он пропустил свой рейс в Украину, его вещи все еще находятся в отеле.
По информации из соцсетей, Алексей отправился на гору Фудзияма. Накануне пошел 10 день его отсутствия, но официально поисковую операцию не начинают. Друзья Борисенко просят помощи у местных альпинистов.
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