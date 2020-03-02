Топ изменений, которые ждут на украинцев в марте 2020 года (видео)

В марте в Украине ожидается ряд изменений - позитивных и не очень.

В Украине в марте 2020 года произойдут некоторые изменения - в первый месяц весны уже повысили размер пособия по безработице, военные перешли на новую систему питания и повысили тарифы на телефонную связь.

С 1 марта на 40 - 170 грн увеличивается минимальный размер пособия по безработице.

Читайте такжеИндексация пенсий в Украине состоится в сентябре (инфографика)

Граждане, выплаты которым назначают с учетом стажа, будут получать 1800 грн. А безработные, выплаты которым назначают без учета стажа, будут получать 650 грн.

С 1 марта армию перевели на новую систему питания. Военные будут выбирать блюда согласно каталогу, который насчитывает около 400 позиций.

С 1 марта украинцы будут ездить в Россию только по заграничным паспортам. Для того, чтобы вернуться в Украину достаточно предъявить внутренний паспорт (свидетельство о рождении).

Также с 1 марта "Укртелеком" повысил тарифы на 10%. Теперь ежемесячная абонплата за стационарный телефон составляет 71,65 грн (ранее 65,14 грн).

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" прогнозирует, что к 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достигнуть 14,3 миллиарда гривен.