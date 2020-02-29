В ГПСУ напомнили: с завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам

Граждане Украины, которые ранее выехали за границу по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (дети до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Как говорится в сообщении на сайте ГПСУ, граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

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"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку", - отмечают пограничники.

По данным ГПСУ, во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип), а при оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается специальным устройством.

Кроме того, во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за границей, например в командировке.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны", - отметили в Госпогранслужбе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года правительство своим решением приостановило действие положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении - для лиц до 16 лет.