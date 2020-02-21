Большинство задержанных в Новых Санжарах оказались неместными – полиция

Протесты из-за приезда эвакуированных из Уханя вспыхнули в Новых Санжарах еще утром 20 февраля.

16 из 24 задержанных, что, в частности, бросали камни в автобусы эвакуированных в Новых Санжарах Полтавской области, оказались неместными.

Об этом в комментарии местному изданию Коло сообщил руководитель пресс-службы ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

«Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение», – сказал он. При этом 23 из 24 задержанных уже отпустили.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото возможных провокаторов.

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Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета 22 члена экипажа и сопроводительный медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория. Протестующие бросали камни в автобус. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства. Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах.

По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

Также вчера вечером министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами.