Правоохранители обнародовали детали ночных взрывов в Одессе (фото)

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области.

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"Сегодня в 2.30 и 2.35 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на углу улиц Краснова – Адмиральский проспект и Разумовская – Старопортофранковская прогремели взрывы. Неизвестными лицами были приведены в действие взрывные устройства, установленные на металлических конструкциях каркасов наружной рекламы. В результате срабатывания взрывных устройств повреждены оба бил-борда с патриотической рекламой и газетный киоск", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, эквивалент взрывчатых устройств равнялся 200 граммам в тротиловом эквиваленте. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Пострадавших в результате взрывов нет.

Как отмечается, на месте происшествия работают две следственно-оперативные группы и руководство одесской милиции. Территорию обследуют специалисты взрывотехнической службы.

Сведения о событиях внесены в единый реестр досудебных расследований. Следователями предварительно определено правовую квалификацию событий, как повреждение имущества, предусмотренных ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня около 02:10 в Одессе с небольшим интервалом произошли два мощных взрыва.