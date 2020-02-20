Эвакуированных из Уханя украинцев доставляют в "Новые Санжары" на Полтавщине: что там сейчас происходит (трансляция)
18:37, 20 февраля 2020Общество
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Местные жители протестуют против прибытия эвакуированных из Китая.
REUTERS
В Новые Санжары должны прибыть эвакуированные из Китая украинцы. В селе продолжаются протесты.
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Эвакуированных должны привезти на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Отметим, что ранее пикетчики перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных из Китая украинцев.
Ранее грузовик заблокировал въезд в санаторий, где должны разместить эвакуированных. Председатель Полтавской ОГА заявил, что если люди не освободят проезд, то эвакуированные украинцы уйдут из автобусов до санатория пешком.
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