Эвакуированных из Уханя украинцев доставляют в "Новые Санжары" на Полтавщине: что там сейчас происходит (трансляция)

Местные жители протестуют против прибытия эвакуированных из Китая.

В Новые Санжары должны прибыть эвакуированные из Китая украинцы. В селе продолжаются протесты.

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Эвакуированных должны привезти на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Отметим, что ранее пикетчики перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных из Китая украинцев.

Ранее грузовик заблокировал въезд в санаторий, где должны разместить эвакуированных. Председатель Полтавской ОГА заявил, что если люди не освободят проезд, то эвакуированные украинцы уйдут из автобусов до санатория пешком.