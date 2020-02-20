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Эвакуированных из Уханя украинцев доставляют в "Новые Санжары" на Полтавщине: что там сейчас происходит (трансляция)

18:37, 20 февраля 2020
Общество
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REUTERS

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Эвакуированных должны привезти на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Отметим, что ранее пикетчики перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных из Китая украинцев.

Ранее грузовик заблокировал въезд в санаторий, где должны разместить эвакуированных. Председатель Полтавской ОГА заявил, что если люди не освободят проезд, то эвакуированные украинцы уйдут из автобусов до санатория пешком.

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