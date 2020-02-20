Санаторий на Полтавщине готов принять эвакуированных из Китая украинцев – МВД (фото)

Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры, заверил заместитель министра внутренних дел.

Санаторий Министерства внутренних дел в Новых Санжарах на Полтавщине готов принять на 14 дневный карантин эвакуированных из Китая граждан.

Читайте такжеСамолет с украинцами из Китая прибыл в Харьков (трансляция)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав соответствующие фотографии из санатория.

«Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры. Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина», – заверил он.

Как известно, на борту самолета, который прилетел из Китая, находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев. В МВД заверили, что среди них нет инфицированных.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам председателя Полтавской ОГА, все эвакуированные из Китая граждане будут полностью изолированы, а санаторий – переведен на строгий режим бактериологической безопасности.