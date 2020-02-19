День государственного герба: в Днепре курсанты полиции выстроились в огромный трезуб (видео)
Живой трезуб по случаю Дня государственного герба образовали в Днепре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Более ста курсантов университета Министерства внутренних дел под открытым небом выстроились с синими и желтыми карточками в форме герба.
Свой флешмоб они объяснили тем, что прежде всего хотели привлечь внимание к этому празднику, ведь, в отличие от Дня флага, День герба в Украине отмечают не широко.
Между тем, ученые утверждают: самое древнее изображение трезуба появилось еще в XX столетии – с тех пор он является символом силы, веры, независимости и борьбы за свободу.
"Это государственный знак, который в казацкое время все казаки рисовали на своих клейнодах, на своем снаряжении. Это отметка, что я – украинец, украинка", – отметила курсант университета МВД Оксана Павелко.
Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День герба. Именно 19 февраля 1991 года государственный символ утвердила Верховная Рада.