Эвакуация украинцев из Китая: в аэропорту "Борисполь" проходит брифинг (онлайн-трансляция)

Ранее сообщалось, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины запланирован на 2:50 19 февраля.

В аэропорту "Борисполь" проходит брифинг по вопросу эвакуации украинцев и граждан других стран из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса.

В брифинге для СМИ принимают участие представитель Минздрава Украины, представитель МВД Украины, замглавы Департамента реагирования ГСЧС Василий Сницарь, гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, завотделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков.

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Ранее УНИАН сообщал, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, запланирован на 2:50 19 февраля. Рейс PQ 7301 совершит авиакомпания SkyUp на самолете Boeing 737-800.