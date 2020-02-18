В Киеве проходит шествие памяти по случаю 6-й годовщины массовых расстрелов евромайдановцев

Более 500 человек отправились от Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить память погибших участников Революции достоинства, которых впоследствии назвали Героями Небесной сотни.

В Киеве проходит шествие памяти по случаю 6-й годовщины массовых расстрелов участников Евромайдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, после панихиды в Михайловском Златоверхом соборе более 500 человек отправились к улице Трехсвятительской, а затем к Европейской площади.

Они скандируют лозунг, с которым в последние дни Революции достоинства провожали погибших на Майдане: «Герои не умирают».

Участники колонны развернули транспарант: «Помним. Небесная сотня. Герои не умирают».

Планируется, что шествие пройдет по местам, где в течение 18-20 февраля погибло больше всего участников Евромайдана: ул. Грушевского, по Крепостному переулку, по улице Институтской. А завершится она на аллее Героев Небесной сотни, где 20 февраля погибли 48 майдановцев.

Участники шествия сделали остановку на перекрестке улицы Грушевского и Парковой дороги, где 22 января погибли первые участники Майдана, которых впоследствии назовут Небесной сотней. Противостояние на улице Грушевского началось 19 января, когда традиционное воскресное вече переросло в шествие митингующих к Верховной Раде.

По данным прокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 человека погибли.