Часть дворца Потоцких отдают в аренду владельцам стрип-клубов – СМИ

СМИ указывают на многочисленные нарушения во время проведения конкурса по аренде площадки.

Открытую площадку перед главным входом Львовского дворца искусств отдали в аренду почти на три года владельцам нескольких ночных клубов и стрип-баров.

Об этом пишет Zaxid.net.

Читайте такжеМинкультуры планирует диджитализировать музыкальное наследие

Отмечается, что конкурс по аренде части дворца Потоцких прошел с нарушениями, а размытая формулировка в условиях использования «проведение культурно-массовых мероприятий» позволяет превратить арендованное пространство на ночной клуб или ресторан.

Возможности открытия ресторана допустил и директор дворца Юрий Визняк.

«Основное – это художественное направление. Если там будет кофе – мы не возражаем, но это будет означать, что там так же будут выставляться и картины, и скульптуры. У нас будет много мероприятий и мы не против, если нас будут обеспечивать фуршетами», – сказал он в комментарии.

По его словам, арендаторы планируют застеклить все арки, а свободный вход будет возможен только с одной стороны.

Юрист компании-арендатора отметил, что пока не определено окончательное использование площадки, но там точно будут проводиться "художественные выставки и другие культурные события".

В то же время на информацию СМИ отреагировали организаторы Форума издателей, который ежегодно проходит на территории здания. Из всего прочего они заметили, что, в случае размещения арендаторов у входа во Дворец, они не смогут обеспечить необходимую безопасность посетителей, а вход гостей через главные ворота станет невозможным.

Как сообщал УНИАН, столичный кинотеатр «Киев» может возобновить свою работу в конце этого года.