В Кабмине рассматривают идею переписи населения в Крыму и ОРДЛО с помощью спутника

Ранее Дубилет объявил, что население Украины на свободной территории составляет 37 миллионов 289 тысяч.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассматривает идею переписи населения ОРДЛО и оккупированного Крыма с помощью спутника.

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Об этом он рассказал в эфире UA:Украинское радио.

«Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях», – сказал министр.

Ранее Дубилет объявил, что население Украины на свободной территории составляет 37 миллионов 289 тысяч. Оценка демографической ситуации осуществлялось с помощью электронного переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года.