В Киеве конфисковали авто должника алиментов: задолжал более 200 тысяч гривень (видео)

Внедорожник несколько лет находился в розыске.

В столице конфисковали авто неплательщика алиментов. Должник приехал в исполнительную службу на машине, пользование которой давно запрещено. Как только он зашел в госучреждение, транспортное средство заблокировали и вызвали эвакуатор.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В полицию обратился главный госисполнитель Подольского района Борис Полинский, который ведет дело должника. Он рассказал, что горе-отец сначала пытался договориться, а потом достал из машины спиртное.

"Сначала думал, что именно его авто эвакуатор обойдет. Пытался договориться, потом вызвал жену, и пытался ей что-то предложить, чтобы отказалась от своих заявлений, но не сложилось. Поэтому открыл авто, достал рюмку, и прямо при полиции ее выпил", - рассказал Полинский.

Автомобиль алиментщика конфисковали и увезли на штраф-площадку. Теперь или должник оплатит долг, или машину продадут. Кроме того, по новому закону, до погашения всех долгов мужчина не может выехать за границу, водить любую машину, пользоваться оружием, если такое есть.

Известно, что у мужчины двое детей, которые уже четвертый год ждут родительской поддержки. Он задолжал 217 тысяч гривень, а еще вынужден оплатить половину суммы штрафа за несвоевременную уплату алиментов.