В Днепре спасают раненого на Донбассе бойца

Впереди военного ждет восстановление зрения и реабилитация.

Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова спасают 28-летнего бойца ООС.

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Защитник получил минно-взрывную травму вблизи села Новозвановка. Потерпевшему провели сложнейшую операцию, сообщил военный хирург Александр Марченко, передает obozrevatel.

"Сознание не терял, беспокоили шум в ушах, головокружение и тошнота. Руки, ноги работают. Есть ранение глаза, сотрясение мозга, множественные осколки мягких тканей головы", – рассказал Марченко.

По словам врача, первый этап лечения бойца уже позади. Впереди его ждет восстановление зрения и реабилитация. "Осколок удалили. Отдаем офтальмологам", – отметил он.