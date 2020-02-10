В Днепре спасают раненого на Донбассе бойца
12:14, 10 февраля 2020Общество
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Впереди военного ждет восстановление зрения и реабилитация.
Теперь с бойцом будут работать офтальмологи \ УНИАН
Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова спасают 28-летнего бойца ООС.
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Защитник получил минно-взрывную травму вблизи села Новозвановка. Потерпевшему провели сложнейшую операцию, сообщил военный хирург Александр Марченко, передает obozrevatel.
"Сознание не терял, беспокоили шум в ушах, головокружение и тошнота. Руки, ноги работают. Есть ранение глаза, сотрясение мозга, множественные осколки мягких тканей головы", – рассказал Марченко.
По словам врача, первый этап лечения бойца уже позади. Впереди его ждет восстановление зрения и реабилитация. "Осколок удалили. Отдаем офтальмологам", – отметил он.
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