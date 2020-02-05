Следователи СБУ в одном из офисов медиа-группы "1+1" проводят обыски на рабочем месте журналиста Евгения Куксина (видео)

Оперативники спецслужбы сообщили, что осуществляют поиск материалов и данных, которые указаны в постановлении суда.

Следователи Службы безопасности Украины в одном из офисов медиа-группы «1+1» в Киеве по адресу: Куреневская, 18 проводят обыски на рабочем месте журналиста Евгения Куксина.

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Трансляцию следственных действий СБУ в одном из офисов медиа-группы «1+1» организовал на своей странице в Facebook журналист программы «Секретные материалы» Владимир Тимофийчук.

Представители СБУ сообщили, что осуществляют поиск материалов и данных, которые указаны в постановлении суда о проведении обыска, и в частности о проведении журналистами незаконного прослушивания.

Один из сотрудников Службы безопасности попросил журналиста Куксина предоставить пароль к входу в операционную систему на его рабочем компьютере, но тот отказался. В этой связи системный блок рабочего компьютера Куксина был изъят.

Также представители СБУ выясняли, за какими еще компьютерами работал Куксин. Следователи смогли получить доступ к другому компьютеру и изучали содержание всех его папок и файлов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 5 февраля, руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы «1+1» Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов «Деньги» и «Секретные материалы».

Позже в СБУ подтвердили, что проводят обыски в одном из офисов медиа-группы «1+1».

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, следственные действия спецслужба осуществляет по решению суда.