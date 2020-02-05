На круизном лайнере, где вспыхнул коронавирус, находится 20 украинцев - СМИ

Корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер находится в море.

По меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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Об этом радио Свобода сообщила человек, который находится на лайнере. По словам собеседника, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, в настоящее время лайнер находится в море.

Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

Радио Свобода обратилось к Министерству иностранных дел с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые Украина предпринимает для помощи своим гражданам.

Как сообщал УНИАН, на корабле Diamond Princess обнаружили как минимум 10 случаев заболевания коронавирусом из Китая. Всего на борту находятся более 3,5 тыс. людей.

На сегодняшний день, количество инфицированных коронавирусом достигло более 24 тыс., около 500 человек умерли.