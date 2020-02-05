Оккупанты ограничат подачу воды в Севастополе из-за обмелевших водохранилищ
12:21, 05 февраля 2020Общество
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Воду жителям Севастополя будут давать почасово.
Иллюстрация / REUTERS
Оккупационные власти Симферополя готовит график почасовой подачи воды жителям города из-за нехватки воды в крымских водоемах.
Об этом сообщает "Крым.Реалии" с ссылкой на пророссийских СМИ.
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Оккупантские власти заявляют, что в городе будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ.
Отмечается, что ограничение подачи воды коснется как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.
Официальная информация относительно ограничений подачи воды на сайте российской администрации Симферополя пока отсутствует.
Как сообщал УНИАН, представители оккупационных органов Крыма предупреждают жителей полуострова о предстоящих отключениях электричества.
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