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Оккупанты ограничат подачу воды в Севастополе из-за обмелевших водохранилищ

12:21, 05 февраля 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Крым.Реалии" с ссылкой на пророссийских СМИ.

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Оккупантские власти заявляют, что в городе будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ.

Отмечается, что ограничение подачи воды коснется как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.

Официальная информация относительно ограничений подачи воды на сайте российской администрации Симферополя пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, представители оккупационных органов Крыма предупреждают жителей полуострова о предстоящих отключениях электричества.

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