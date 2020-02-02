Резюме: как правильно написать резюме, чтобы получить работу мечты

УНИАН подготовил перечень основных правил написания качественного резюме, которое поможет каждому соискателю.

Всем известный факт, что поиск новой работы начинается с грамотно составленного резюме.

Процесс создания резюме – это без преувеличения ответственная задача, ведь для будущих работодателей оно – визитная карточка потенциального сотрудника.

Мы собрали для вас перечень основных правил написания качественного резюме, чтобы помочь каждому соискателю получить работу его мечты.

Типы резюме

Существует два наиболее распространенных типов резюме – хронологический или функциональный. И в зависимости от того, как складывалась ваша карьера, стоит выбрать, какой будет подходить именно вам.

Хронологическое резюме – это список мест работы с перечнем профессиональных обязанностей, который представлен в обратном хронологическом порядке – от настоящего к прошлому.

Самый простой тип резюме в составлении и вместе с тем исчерпывающий по своему содержанию.

Это универсальный инструмент, который подойдет любому сотруднику на любую должность. Такое резюме позволяет наглядно продемонстрировать послужной список. Но оно вряд ли подойдет тому, у кого пока еще нет опыта работы.

Функциональное резюме – это резюме, в котором основное внимание уделяется профессиональным навыкам и достижениям.

Структура такого резюме выстраивается по категориям в следующем порядке: обязанности, достижения и профессиональные качества. Каждая категория сопровождается описанием выполняемых обязанностей и достижений. В конце указывается хронологический список мест работы.

Функциональный тип резюме рекомендуется использовать тем, у кого нет опыта работы, если принято решение о смене профессиональной деятельности или же поиск работы ведется после длительного перерыва.

Преимуществом резюме такого типа является то, что оно позволяет акцентировать внимание на навыках сотрудника и его профессиональных качествах.

Структура резюме

Оптимальный порядок описания в резюме информации о себе примерно такой:

- имя и фамилия;

- фото (обычно располагается в верхнем углу);

- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты, ссылки на аккаунты в социальных сетях);

- ключевые компетенции (информация, описывающая знания, умения, навыки, опыт);

- образование и дополнительное обучение;

- места работы (период работы, название и профиль компании, должность и задача должности, ключевые функциональные обязанности, достигнутые результаты).

Особенности составления резюме

Учитывая то, что главная цель любого резюме – это привлечь внимание потенциального работодателя, оно должно соответствовать нескольким основным требованиям:

- краткость (объем текста равен одной странице);

- уместность (поданная в резюме информация должна иметь отношение к работе и не содержать ненужных деталей и подробностей);

- правдивость (в резюме необходимо подавать информацию, которую можно подтвердить);

- систематичность (информацию следует излагать последовательно, не допуская пропусков во времени);

- уникальность (необходимо описать то, что отличает соискателя от большинства других кандидатов на должность);

- простой стиль изложения (стоит использовать точные формулировки, избегать непонятных сокращений и жаргонизмов);

- грамотность.