"Два дня в зоне турбулентности": первая леди Украины назвала причину исчезновения своей странице с Facebook (фото)
Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала исчезновение своей новосозданной официальной страницы в Facebook.
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Жена президента Украины Владимира Зеленского нарушила молчание в Instagram, сообщив, что ее страница в соцсети Facebook была временно заблокирована из-за подозрительной активности в аккаунте.
«Моя вновь созданная страница в Facebook уже 2 дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной „повышенной подозрительной активности“ аккаунт вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь», — написала Зеленская в Instagram, продублировав пост про школьное питание.
Моя вновь созданная страница в Facebook уже 2 дня в зоне турбулентности. А вчера через зафиксированную «повышенную подозрительную активность» аккаунт вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и тут ⠀--- Сегодня вместе с руководителями Черкащины и Киевщины Романом Боднаром и Алексеем Чернышевым обсудили текущее состояние системы школьного питания и договорились о следующих шагах. ⠀ Уже на конец февраля будем иметь подробный план пилотного проекта для черкасских школ. Комплексная программа внедрения сбалансированного питания будет направлена прежде всего на обеспечение в рационе учащихся достаточного количества молочных и кисломолочных продуктов. Речь идет не только цельное молоко, но и йогурты, ряженку, кефир, творог. Во многих странах ЕС такая практика существует уже несколько десятилетий, а полезное воздействие доказано исследованиями состояния здоровья детей. Кстати, в свое время эта программа существовала и в некоторых регионах Украины. Итак, попробуем восстановить. ⠀ В школах Киевщины запланировали проверить качество воды, потому что есть жалобы. Аудит хотим провести с привлечением и учеников, и взрослых, чтобы параллельно узнать, довольны они или не очень меню столовых, продуктами, из которых готовят блюда. А также определить школы, которые требуют первоочередного внимания, в частности ремонта и оснащение пищеблоков, и те, успешный опыт которых следует масштабировать на уровне области для обеспечения более 223 тысяч школьников качественным и полезным питанием. ⠀ А еще – хорошие новости для школьников Вишневого. Председатель Киевской ОГА Алексей Чернышев заверил, что в следующем месяце проблемный корпус-долгострой городской школы № 1, который возводили почти 12 лет, наконец откроют. Спасибо родителям, которые обращались во все инстанции с просьбой вмешаться, за настойчивость и устойчивость. ⠀ Возвращаясь к питанию ⠀ Насколько, по вашему мнению, целесообразна/нужна в рационе школьников «молочка»? Есть идеи полезных снеков, которые должны быть в ассортименте школьных буфетов?
Напомним, Зеленская за три дня успела восстановить свою страницу в Facebook, исчезнуть из соцсети и впоследствии восстановить аккаунт.
В понедельник, 27 января супруга президента Украины Владимира Зеленского объявила, что на своей странице в Facebook будет публиковать лонгрды, а также информативные посты, тогда как свой аккаунт в Instagram посвятит исключительно эмоциям.
К первой публикации на Facebook пользователи соцсети оставили более 9 тысяч комментариев, в основном негативных и даже оскорбительных. В результате страница Зеленской исчезла из Facebook, но была снова активна в четверг, 30 января.