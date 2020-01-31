"Два дня в зоне турбулентности": первая леди Украины назвала причину исчезновения своей странице с Facebook (фото)

Жена Зеленского отметила, что ее страница в соцсети Facebook была временно заблокирована из-за подозрительной активности в аккаунте.

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала исчезновение своей новосозданной официальной страницы в Facebook.

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Жена президента Украины Владимира Зеленского нарушила молчание в Instagram, сообщив, что ее страница в соцсети Facebook была временно заблокирована из-за подозрительной активности в аккаунте.

«Моя вновь созданная страница в Facebook уже 2 дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной „повышенной подозрительной активности“ аккаунт вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь», — написала Зеленская в Instagram, продублировав пост про школьное питание.

Напомним, Зеленская за три дня успела восстановить свою страницу в Facebook, исчезнуть из соцсети и впоследствии восстановить аккаунт.

В понедельник, 27 января супруга президента Украины Владимира Зеленского объявила, что на своей странице в Facebook будет публиковать лонгрды, а также информативные посты, тогда как свой аккаунт в Instagram посвятит исключительно эмоциям.

К первой публикации на Facebook пользователи соцсети оставили более 9 тысяч комментариев, в основном негативных и даже оскорбительных. В результате страница Зеленской исчезла из Facebook, но была снова активна в четверг, 30 января.