Безбедная старость. Как украинцам предлагают самостоятельно копить на пенсию

В Украине грядет очередной (и, пожалуй, самый важный) этап пенсионной реформы. Группа народных депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Сейчас документ, призванный полностью перестроить нынешнюю пенсионную систему, находится на рассмотрении в профильном комитете.

На сегодняшний день в Украине, согласно законодательству, действует трехуровневая пенсионная система. Но фактически функционируют только два уровня. Первый – солидарный, когда работающее население уплачивает единый социальный взнос в Пенсионный фонд, а из него деньги напрямую идут на выплату пенсий.

Впрочем, средств, как свидетельствует жизнь, с каждым годом все меньше и меньше. А значит и пенсии поднять до соответствующих реалиям сумм у государства нет возможности. Виной всему - постоянное сокращение армии работающих. По данным ООН, Украина входит в топ-15 стран с самыми быстрыми темпами снижения количества работоспособного населения. При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции, ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050 году на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%. Уже сейчас почти на 13 миллионов плательщиков ЕСВ приходится практически 12 миллионов пенсионеров.

Еще один важный аспект - в трудовой миграции участвуют, как минимум, 8 миллионов трудоспособного населения, из них 3 миллиона практически живут за границей. Эти люди не платят ЕСВ. Именно поэтому дефицит Пенсионного фонда ежегодно увеличивается и уже достиг 170 млрд гривен, которые погашаются из госбюджета.

Еще в Украине действует третий уровень пенсионного обеспечения - добровольный накопительный, когда человек имеет право добровольно копить средства на счетах негосударственных пенсионных фондов. Государство при этом предоставляет небольшие льготы. Но именно из-за того, что они слишком незначительные, а также с учетом рисков «сгорания» вкладов, этим уровнем пользуется очень малое количество людей. В целом, в его рамках, в масштабах страны, сконцентрировано всего лишь 3 млрд гривен – капля в море.

А вот второй уровень – обязательный накопительный – планировалось внедрить еще в 2007 году, но постоянно находились причины для отсрочки. Дело в том, что его реализация предполагалась только в том случае, если Пенсионный фонд не будет иметь бюджетного дефицита, а экономика станет стабильно расти. Но эти условия не достижимы. Дефицит Пенсионного фонда только увеличивается, взносов работников и работодателей не хватает даже для обеспечения минимальных пенсий. Стабильность же роста экономики пока дело далекой перспективы.

Собственно, разработанный депутатами «пенсионный» документ призван изменить это положение вещей.

Что предлагается

Законопроектом планируется установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах. Так, работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) - взносы в размере 1% от заработной платы (дохода). По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы работника.

Средства накопительной системы будут собственностью ее участников (человека, из заработной платы которого осуществляются отчисления) в размере, накопленном на индивидуальных накопительных пенсионных счетах. В случае смерти человека право собственности на пенсионные сбережения переходят его наследникам.

Для аккумулирования средств планируется создание государственной структуры - Пенсионного казначейства. Деньги, уплаченные в виде взносов на общеобязательное накопительное страхование, будут поступать именно туда. Эту структуру в виде юридического лица публичного права должен создать Кабинет Министров. Учет счетов участников обязательной накопительной системы будет проводить привлеченный Центральный администратор, а управлять (контролировать его деятельность) – Совет Пенсионного казначейства в составе пяти человек, которые будут избираться на конкурсной основе.

Деньги граждан будут поступать в Пенсионное казначейство, но распоряжаться ими оно не сможет. Законопроектом предусмотрено, что Пенсионное казначейство будет существовать на отчисления пенсионных средств – не более 0,1% от стоимости накопленных активов, а первые два года его расходы будут покрываться из государственного бюджета.

Механизм следующий: человек должен будет выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамический) авторизованной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или авторизованного в системе негосударственного пенсионного фонда. При этом, свой выбор он сможет осуществлять в электронном кабинете на сайте Центрального администратора, или путем подачи заявления установленного образца в органы Центрального администратора. Взносы участников системы, которые не определились со своим выбором, подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями.

Законопроектом также предусмотрено, что участники системы будут иметь право на получение за счет средств накопительного пенсионного обеспечения единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат и пожизненных пенсий.

Обязательными отчисления на накопительные пенсии будут только у наемных работников. Самозанятые лица будут платить взносы только в добровольном порядке. Поэтому, по расчетам авторов законопроекта, из 42 миллионов граждан Украины, участниками пенсионной системы второго уровня будут только 10 млн человек (с тенденцией к понижению в последующие годы).

Кроме того, как указано в документе, на начальных этапах создания Пенсионного казначейства доходы от его деятельности не будут покрывать текущие расходы (в 2022-2023 годах). Таким образом, необходимо будет выделение средств из Государственного бюджета. А с 2024 года Пенсионное казначейство, по мнению депутатов, выйдет на самоокупаемость.

Обеспечить безбедную старость

Президент инвестиционного фонда «Универ» Тарас Козак считает, что введение второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного – необходимо. Солидарная система себя изжила, денег она аккумулирует крайне мало. Поэтому и средняя пенсия сейчас составляет около трех тысяч гривен, прожить за которые очень проблематично. Минимальная пенсия – меньше двух тысяч гривен - и вовсе беда. К тому же, взносов работников и работодателей не хватает даже для обеспечения этих минимальных пенсий.

«Можно, конечно, увеличивать размер ЕСВ, но это приведет к тенизации рынка. Еще можно поднять пенсионный возраст, государство уже пошло этим путем, правда, повышая не возраст, а страховой стаж. Но даже при таком условии пенсии небольшие. Если обратиться к мировому опыту, то накопительная составляющая, обязательная или добровольная, является основой пенсионной системы, что позволяет гражданам иметь приличную пенсию для полноценной жизни в старости. Поэтому необходимо, чтобы и украинцы с первого дня трудовой деятельности копили средства на отдельных счетах, эти деньги не пойдут на выплату пенсий каким-то людям, а будут оставаться в собственности вкладчика. Причем, объем средств будет расти, так как они не будут «заморожены», а пойдут в экономику», - пояснил эксперт.

По его словам, бояться рисков, которые сейчас существуют в добровольной системе накопления, не стоит.

«Пенсионный фонд, как и будущее Пенсионное казначейство, обанкротиться не может. Банкротство – когда обязательства больше активов. Пенсионный фонд не имеет обязательств. Заработали люди больше – получите более высокие пенсии, денег меньше – и пенсии низкие. Отдельная история – страховые компании, там действительно банкротство возможно. Как пример: на 1 января 2018 года 22 крупнейшие пенсионные системы мира имели активы 41,5 трлн долларов. Гарантировать эти средства не может никто. Поэтому говорить о том, что государство должно что-то гарантировать при обязательном накопительном уровне, нельзя. Но государство должно наблюдать за этой системой, чтобы исключить воровские операции. Это достаточно сложно, но необходимо. А отложить внедрение обязательного накопительного уровня, означает отложить нормальную жизнь пенсионеров, причем надолго», - отметил Козак.

Он считает, что через несколько лет средств солидарной системы не будет хватать даже на минимальные пенсии. А через 5-7 лет солидарная система, если не придут изменения, и вовсе будет отменена. По примеру Грузии, пенсии будут выплачиваться из госбюджета (и только минимальные суммы) для тех людей, которые не могут себя обеспечить.

«К законопроекту есть много технических замечаний, но принцип, что нужно откладывать средства на старость, и эти деньги должны находиться в экономике, должен заработать. Документ необходимо подкорректировать, но откладывать внедрение обязательного накопительного уровня бессмысленно. Украина, с одной стороны, не может обеспечить пенсионеров, а с другой – не имеет лишних средств, которые лежали бы на счетах 30-40 лет и были бы проинвестированы под небольшой процент – на 2-3% выше инфляции, но покупательная способность этих средств будет каждый год расти. А при выходе на пенсию их будет достаточно для более-менее нормального проживания, а не как сегодня», - подытожил Козак.

Адвокат, управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкий отмечает, что внедрение обязательного накопительного уровня давно назрело. По сути, документ дополняет ныне существующую солидарную пенсионную систему новой, при которой каждый работающий гражданин будет осуществлять платежи на свой персональный счет. Все перечисленные деньги Пенсионное казначейство будет передавать в банки. Но так как средства должны быть в обороте, распоряжаться ими будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Важно, что украинцам позволят самим выбирать, кому доверить свои средства, а также способы их использования. Причем все средства на индивидуальных накопительных пенсионных счетах будут собственностью участников системы.

«Если законопроект будет принят, то положительным моментом для будущих пенсионеров станут взносы не только работников, а и работодателей. На данный момент переживать по поводу нововведения не стоит, так как законопроект еще не проработали парламентарии, то есть, правки в него вероятны», - подчеркнул юрист.

Вопрос внедрения обязательного накопительного уровня в пенсионной системе парламентарии планируют рассмотреть в ближайшее время. Возможно, соответствующий законопроект будет подкорректирован. Но суть останется – на безбедную старость нужно будет копить. Главное, чтобы государство обеспечило несгораемость вкладов.

Нана Черная