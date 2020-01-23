На заседании по изменению меры пресечения Кузьменко будут свидетельствовать ее мать и знакомый – адвокат

Также на следующем заседании Печерского райсуда Киева адвокаты будут просить изменить подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на любой другой.

3 февраля на следующем заседании суда относительно изменения меры пресечения подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко будут давать показания ее мать и знакомый.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Кузьменко Владислав Добош.

Он отметил, что свидетели, которых вызвали в суд на 3 февраля, - это мать Кузьменко Ирина Калинкина, чтобы подтвердить алиби подозреваемой, а также ее знакомый Владимир Ульянов.

По словам адвоката, это тот человек, запись прослушанного разговора с которым обнародовали полицейские, а именно эпизод, в котором, по версии следствия, речь идет об обстреле Киева из систем реактивного залпового огня.

Добош подчеркнул, что этот свидетель - Ульянов - должен убедить суд, что ни о каких угрозах или намерении применить оружие во время его разговора с Кузьменко речь не шла, и они говорили о том, что столица Украины подготовлена к защите на случай войны.

Кроме того, адвокат сообщил, что на следующем заседании суда намерен озвучить ходатайство об изменении меры пресечения для Кузьменко с содержания под стражей на любое другое.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, Печерский райсуд Киева объявил перерыв до 3 февраля в заседании по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Кузьменко.

Судья принял решение об объявлении перерыва, поскольку должен изучить, на основании чего Кузьменко была взята под стражу, а также вызвать двух свидетелей стороны защиты, которые должны подтвердить алиби подозреваемой.

Срок действующей меры пресечения, избранной Кузьменко, истекает 8 февраля.

*** Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко, которое проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Следствие считает, что Кузьменко закладывала взрывчатку под автомобилем журналиста.

Полиция на брифинге обнародовала телефонные разговоры Кузьменко. Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль утверждал, что Кузьменко во время одного из телефонных разговоров обсуждала обстрел Киева РСЗО «Град».