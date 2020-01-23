История Холокоста в Украине и мире

В результате Геноцида погибло более 6 миллионов евреев в так называемых лагерях смерти (концлагерях).

Память о трагедии Холокоста в Украине и мире чтят 27 января. Холокост – это массовое уничтожение евреев и ромов нацистской Германией в период Второй мировой войны. В результате Геноцида погибло более 6 миллионов евреев в так называемых лагерях смерти (концлагерях).

Что такое Холокост: история трагедии

Во время 1940-1945 годов окружения Гитлера широко использовало теорию так называемого «социального дарвинизма», которая должна была объяснить причину уничтожения евреев. По мнению нацистских ученых, семиты должны были исчезнуть с лица земли, потому что они были якобы «неполноценными».

Сначала нацменьшинств лишали крова, имущества и паспортов. Жителям близлежащих городов запрещали поставлять продукты и обслуживать семитов в магазинах. Вскоре нацисты просто помещали евреев и ромов в закрытые зоны с заборами под напряжением и круглосуточным патрулем – гетто.

По словам свидетелей событий, после того, как евреев помещали в гетто, их вывозили за пределы Германии в Польшу, где строили первые концентрационные лагеря. Уже на месте нацисты отбирали сильнейших евреев и ромов для тяжелого физического труда, а больных и слабых расстреливали на глазах у родственников. Отдельных забирали для нацистских медицинских экспериментов.

Внутри лагерей смерти располагались бараки – небольшие лачуги, в которых проживали более 40 пленников. Помещения были без туалетов, отчасти и кроватей. Удерживаемые погибали не только от работы на приисках, а и от болезней и отсутствия медицинского сопровождения.

После нескольких недель пребывания заключенных снова отбирали. Больных и искалеченных заводили группой в банную комнату, но вместо воды пускали газ. Очевидцы тех событий уточняют, что перед входом стояли охранники и велели снять с себя всю одежду. Одежда и состриженные волосы использовали для собственных нужд. С волос, например, шили зимние шапки и наполняли им подушки.

Кроме евреев и ромов в «лагеря смерти» вскоре привозили военнопленных или неугодных режиму Гитлера. Террор в немецких концлагерях закончился с окончательным падением армии Гитлера. Впрочем, некоторых из заключенных (это касается, прежде всего, военнопленных) помещали уже в советские концлагеря в Сибири.

Холокост в Украине

В Украине жертвами Холокоста стало более 3 миллионов человек, из них более 900 тысяч евреев. Больше всего семитов расстреляли в Бабьем Яру (Киев) – около 100 тысяч, где был размещен Сирецкий концлагерь.

Кроме того, массовые расстрелы того времени также происходили в Одессе (более 115 тысяч), Львове, Харькове, Житомире, Днепре (11 тысяч) и Кривом Роге (7 тысяч).

Российские историки часто упрекают украинцам открытую коллаборацию с нацистами и участие в массовом истреблении евреев, из-за чего на Западе укоренилось представление, что в Украине издавна распространен «антисемитизм особой жестокости». Впрочем, западные и украинские историки такую навязанную мысль России опровергают.

Немцы часто упоминали в документах, что украинцы не поддерживают акций против евреев, что у украинцев не хватает духовного пыла». В первые годы нацисты пытались создать впечатление, что за массовыми казнями евреев были именно украинцы. Мол, те так отреагировали на «столетнее угнетение».

Впрочем, историки соглашаются, что отдельные представители украинского населения сотрудничали с Германией. Но такое же сотрудничество характерно чуть ли не всем народам, чьи земли были захвачены нацистами во время Второй мировой.

Холокост в фото:

Израиль традиционно отмечает день памяти жертв Холокоста торжественными мероприятиями, посвященные не допустить новой вспышке антисемитизма в мире. В этом году форум о Холокосте собрал ряд мировых лидеров.