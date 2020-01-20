Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского задержали – СМИ

Ранее сообщалось, что прокуратура и СБУ проводят ряд обысков в деле Гандзюк.

Правоохранители задержали фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк, бывшего помощника нардепа Игоря Павловского.

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Информация о задержании «бывшего помощника народного депутата Украины» в рамках спецоперации против преступной организации появилась на сайте Офиса генерального прокурора.

О том, что задержали именно Павловского, со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает «Украинская правда».

Сегодня стало известно, сотрудники прокуратуры и СБУ проводят ряд обысков с целью поиска доказательств в уголовном производстве по факту смертельного нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщал УНИАН, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаза. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В деле о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили. 6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.