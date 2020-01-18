СБУ разоблачила миллионные махинации руководителя КП в Дрогобыче

Служба безопасности выяснила, что Сергей Жирный присвоил средства «во время вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.

Председатель дрогобычского КП “Комбинат городского хозяйства” Сергей Жирный присвоил более миллиона гривен бюджетных средств и вызвал экологическую опасность в регионе.

Об этом говорится в заявлении Управления службы безопасности Украины во Львовской области. Кто еще замешан в махинациях Жирного и имеет ли к ним отношение мэр Дрогобыча Тарас Кучма, в заявлении силовиков не уточняется.

Служба безопасности выяснила, что Сергей Жирный присвоил средства «во время вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Чиновник дал указание складировать отходы на территории обустроенной якобы под сортировочную линию, которой фактически нет». Сейчас в рамках расследования уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений.

«В ноябре 2019 года Государственной экологической инспекцией во Львовской области был составлен протокол по нарушениям эксплуатации земельного участка. Согласно документу на указанном участке обнаружено превышение содержания загрязняющих веществ относительно фоновой пробы: цинка, фосфора, свинца, нитратов, хлоридов. Экоинспекцией принимаются меры относительно начисления суммы причиненных убытков в результате загрязнения земель, которое причинило коммунальное предприятие Дрогобычского городского совета», - говорится в заявлении СБУ.

Местные средства массовой информации неоднократно отмечали, что мэр города Тарас Кучма имел прямое отношение к назначению Сергея Жирного на должность председателя КП “Комбинат городского хозяйства”. До этого фирмы, аффилированные с Сергеем Жирным, не без одобрения мэра получали разнообразные подряды на выполнение работ в городе. А потом становились фигурантами журналистских и уголовных расследований. Основные претензии касались злоупотреблений во время реконструкции ул. Грушевского и ул. Черновола, а также Площади Рынок.

Напомним, что в 2018 году городской галва Дрогобыча Тарас Кучма получил подозрение от правоохранительных органов за избиение общественного активиста во время обсуждения незаконной свалки на одном из коммунальных предприятий города.

Пока что вопрос дальнейшей судьбы сортировочной линии, которую должно было построить Коммунальное предприятие “Комбинат городского хозяйства” во главе с Сергеем Жирным и оценка угрозы, нанесенного окружающей среде из-за махинаций руководителя КП, остаются нерешенными.

Тем временем на страницах дрогобычских сообществ в Facebook пишут, что сегодня утром Сергей Жирный был замечен на пункте таможенного контроля Рава-Русская. Жители города предполагают, что глава КП “Комбинат городского хозяйства” намеревался покинуть Украину, чтобы избежать следственных действий.