Спасатели рассказали и показали, как правильно проводить обряд купания на Крещение (фоторепортаж)

Водолазы-спасатели на собственном примере продемонстрировали, как безопасно заходить в ледяную воду и правильно погружаться.

16 января спасатели ГСЧС обучали граждан, как правильно проводить обряд купания на Крещение Господне.

Водолазы-спасатели на собственном примере продемонстрировали, как безопасно заходить в ледяную воду и правильно погружаться.

Специалисты рассказали, как именно следует подготовить тело к обряду купания, чтобы не нанести вреда собственному здоровью.

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Также, спасатели пообщались с гражданами, напомнили им правила безопасного пребывания у открытых водоемов в зимний период.

Чтобы купание на Крещение граждан прошло безопасно, в столице специально обустроено 16 мест для купания, где будут дежурить спасатели, как ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, так и КГГА и КП «Плесо».

В общем, 19 января, за безопасностью граждан во время купания на Крещение будут следить 137 спасателей, из которых 63 именно от ГСЧС. Также, будет привлечено 19 единиц техники, 7 из которых – от Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.