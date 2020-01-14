В "Киевтеплоэнерго" отчитались о замене половины поврежденного участка трубопровода на "Лыбидской"

Работы продлятся всю ночь. Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что движение транспорта возле Лыбидской площади будет открыто завтра во второй половине дня.

Работники "Киевтеплоэнерго" отчитались, что уже заменили половину поврежденного участка трубопровода на улице Антоновича, вблизи ТРЦ Ocean Plaza, где вчера произошла масштабная авария.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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"За ночь и сегодняшний день работники КП "Киевтеплоэнерго" разрыли место повреждения, осуществили демонтаж поврежденного трубопровода, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов.

По состоянию на 18:00 уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м", - отмечается в сообщении.

Как заявляли ранее тепловики, работы будут продолжаться всю ночь.

"Завершатся (работы по замене трубопровода) завтра к утру, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия", - уверяют в КГГА.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Сегодня, 14 января, в КП "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируют ликвидировать до утра 15 января.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что движение транспорта возле Лыбидской площади, которое было закрыто со вчерашнего вечера, будет возобновлено во второй половине дня 15 января.